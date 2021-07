Davies am Knöchel verletzt: Keine Teilnahme am Gold Cup

München (dpa) – Alphonso Davies vom FC Bayern hat sich bei der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft verletzt und wird nicht am Gold Cup teilnehmen. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger sei bereits zu den Münchnern zurückgekehrt, teilten der kanadische Fußballverband am Freitag mit. Davies habe im Training diese Woche eine Blessur am Knöchel erlitten. Über die Schwere der Verletzung und die Dauer des Ausfalls gab es zunächst keine Angaben.

Davies hatte sich mit dem kanadischen Team auf die Teilnahme am Gold Cup vorbereitet, der kontinentalen Meisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik. Das Turnier beginnt am Samstag in den USA.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-329456/2