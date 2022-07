David Hasselhoff feiert 70. Geburtstag mit viel Nostalgie

Der amerikanische Entertainer David Hasselhoff, der am Sonntag 70 Jahre alt wird, fühlt sich noch immer körperlich fit. «Meine Muskeln haben quasi ein Gedächtnis. Ich habe sie noch aus meiner Zeit bei «Baywatch»», sagte der US-Amerikaner der Deutschen Presse-Agentur.

«Ich habe in meinem Leben so viel trainiert, fast jeden Tag. Heute trainiere ich zwei Tage und mache dann eine Pause. Aber klar: Ich kann nicht mehr so intensiv laufen oder springen wie früher.»

Der Schauspieler und Sänger («Looking For Freedom») will seinen runden Geburtstag mit alten Weggefährten verbringen. «Ich wollte an diesem Tag nicht alleine sein, sondern mit meinen alten Crews von «Knight Rider» und «Baywatch» feiern. Alle sind eingeladen. Ich weiß aber nicht, wer kommt.» Er habe sich selbst ein ganz spezielles Geschenk gekauft, erklärte Hasselhoff, ohne Details zu verraten.

Die Fernsehikone der 80er und 90er Jahre hat für die kommenden Jahre noch einige Pläne und blickt zuversichtlich in die Zukunft. «Wir sollten das Leben leben, bis es vorbei ist. Wer weiß, wann es vorbei ist. Vielleicht, wenn du über die Straße gehst. Also genieße ich es, so gut es geht.»

Hasselhoff bringt an diesem Freitag seine Single «Damn It I Love You» heraus und startet den Vorverkauf für eine Geburtstagsjubiläumsbox. Noch in diesem Jahr ist er außerdem in der RTL+-Comedyserie «Ze Network» zu sehen.