Dauerhafte Opern-Spielstätte auf NS-Reichsparteitagsgelände

Mehr als 80 Jahre nach dem Raub eines Kunstwerks des Malers Wassily Kandinsky durch die Nationalsozialisten soll das Unrecht an den (…)

Bayern LB will Kandinsky-Gemälde an Erben zurückgeben

696 Stolpersteine erinnern in Würzburg an die Nazi-Diktatur

Ab kommenden Dienstag soll es in Würzburg so viele Stolpersteine geben wie in keiner anderen bayerischen Stadt – insgesamt (…)