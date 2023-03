Dauerhafte Energieversorgung sicherstellen: Positionspapier der IHK für Oberfranken Bayreuth

Trotz Gas- und Strompreisbremse machen uns Verbrauchern nach wie vor die hohen Energiekosten zu schaffen. Aber auch viele Unternehmen leiden immer noch darunter. Um die Energiekosten dauerhaft zu senken, müssen wir den Energieausbau schneller voranbringen. Das fordert jetzt die IHK für Oberfranken Bayreuth in einem Positionspapier zur Energieversorgung in Deutschland. Zum Beispiel braucht es mehr Flächen für den Bau von Windkraft- und PV-Anlagen, so die IHK. Auch die Genehmigungsprozesse für den Bau solcher Anlagen müssen schneller ablaufen. Außerdem fordert die IHK in ihrem Positionspapier: Künftig sollen Kraftwerke nur dann abgeschaltet werden, wenn andere wetterunabhängige Anlagen zur Verfügung stehen. Die Weichen für den Energieumbau müssen jetzt gestellt werden und nicht erst in fünf Jahren, so die IHK.