Datenschutz bei Corona-Umfrage: Plauener Bürgermeisterin bezieht Stellung

Wenn ihr in Plauen lebt, habt ihr in der Vergangenheit vielleicht auch einen Brief des Immunologischen Instituts der Universität Halle bekommen. Dabei geht es um eine Umfrage zum Thema Corona. Laut dem Schreiben seien die Adressdaten vom Einwohnermeldeamt der Stadt Plauen herausgegeben worden. Stadtrat Lutz Kowalzick hatte dabei Probleme bezüglich des Datenschutzes gesehen und um eine Stellungnahme gebeten. In der jüngsten Sitzung des Plauener Verwaltungsausschusses hat Bürgermeisterin Kerstin Wolf nun erklärt, dass die Gruppenauskunft erteilt werden durfte und beruft sich dabei auf einen Paragraphen im Bundesmeldegesetz. Demnach würde der Gesundheitsschutz der Bevölkerung im öffentlichen Interesse liegen. Die Weitergabe der Kontaktdaten wäre auch über die Kommunalaufsicht des Vogtlandkreises abgeklärt worden.