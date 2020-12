Karlsruhe beanstandet Datenauswertung im Antiterrorkampf

Erster Eilantrag zum Teil-Lockdown scheitert in Karlsruhe

Halle-Prozess: Angeklagter leugnet in Plädoyer den Holocaust

EU-Kommission legt Anti-Terror-Agenda vor

Brüssel (dpa) – Nach den Anschlägen in Wien, Paris, Nizza und Dresden will die EU-Kommission den Kampf gegen den Terror in Europa (…)