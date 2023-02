Das Warten auf Fördergelder: Regionale Bürgermeister wünschen sich Unterstützung beim Wohnungsbau

Bis 2026 will die Bundesregierung 14,5 Milliarden Euro in Wohnraum investieren. Der Schwerpunkt liegt auf dem sozialen Wohnungsbau. Das hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bauministerium, Sören Bartol, bei seinem Besuch im Landkreis Hof erklärt. Mit dabei waren die Oberbürgermeisterin von Hof, sowie die Bürgermeister von Münchberg, Helmbrechts, Döhlau und Sparneck. Bartol hatte angekündigt, dass es auch mehr Wohnraum für Azubis und Studierende geben soll. Das war besonders für Hof interessant, weil hier ein neues Studentenwohnheim entstehen soll. Die anwesenden SPD-Bürgermeister wünschten sich im Gegenzug mehr Unterstützung im sozialen Wohnungsbau. Sie wollten endlich loslegen, müssen aber auf die nötigen Fördergelder warten. Ein weiteres Problem sei der Erwerb von Grundstücken. Viele wollen nicht verkaufen, weil sie sich mehr Gewinn erhoffen, so das Fazit.