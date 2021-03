Das Vogtland legt vor: Impfungen für alle und neues Impfzentrum

Eigentlich steht die Stadt Hof an der Spitze der Inzidenzwerte – das Vogtland liegt im bundesweiten Ranking des Robert Koch Instituts heute bei rund 208 und damit auf Platz 8. Trotzdem ist das Vogtland damit noch Spitzenreiter in Sachsen. Eine kleine Sensation ist es trotzdem für alle hier im Sendegebiet, was sich da nun im Vogtland in Sachen Corona-Impfung tut:

Die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping.

Das bedeutet, jeder ab 18 Jahren! Morgen will der Freistaat Sachsen dafür die Grundlage schaffen.

Zudem öffnet heute das neue Impfzentrum in der Mehrzweckhalle in der Plauener Europaratstraße seine Türen. Dort sollen täglich 500 Menschen ihren Corona-Schutz erhalten.R