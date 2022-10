„Das Vogtland ist bunt“: Plakataktion gegen Rechtsextremismus im Vogtlandkreis

Unter dem Motto „Das Vogtland ist bunt“ will das Landratsamt im Vogtlandkreis ein deutliches Zeichen „gegen rechts“ setzten. So beschreibt es Landrat Thomas Hennig in einer aktuellen Pressemitteilung. Deswegen werden die Schaufenster des Landratsamtes in Plauen an diesem Wochenende mit bunten Plakaten beklebt sein. Die Motive sind teil der Ausstellung „The Tolerance Projekt“. Dabei haben Künstler aus aller Welt Poster kreiert, auf denen das Wort „Toleranz“ in der jeweiligen Muttersprache des Künstlers zu sehen ist. Mit der Aktion will sich der Vogtlandkreis gegen zwei Versammlungen aus dem rechtsextremen Spektrum stellen, so Landrat Hennig. Diese sind ebenfalls für das Wochenende angekündigt worden.