Peter Meister und Julia von Heinz: Begehrte Filmpreise bei Hofer Filmtagen verliehen

Er gehört zu den begehrtesten Preisen bei den Hofer Filmtagen: Der Förderpreis „Neues Deutsches Kino“ und die dazugehörigen 10.000 Euro Preisgeld gehen an Peter Meister für die skurrile Komödie „Das schwarze Quadrat“, die in diesem Jahr auch das Festival eröffnet hat.

Außerdem hat die Stadt Hof am Abend den Filmpreis der Stadt an die Regisseurin Julia von Heinz verliehen. Sie hat den Preis der kürzlich verstorbenen Filmemacherin Tatjana Turanskyj gewidmet, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche eingesetzt hat:

Bis zum Sonntag stehen bei den Hofer Filmtagen noch weitere Preisverleihungen an, darunter ein neuer Kurzfilmpreis der Stadt Hof morgen Abend. Der Hofer Goldpreis zu Ehren des früheren Filmtage-Leiters Heinz Badewitz bildet am Sonntag den Abschluss des Festivals.