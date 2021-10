Das schwarze Quadrat: Eröffnungsfilm der Hofer Filmtage steht fest

Viele junge Talente haben bei den Hofer Filmtagen schon ihre Karriere gestartet. In diesem Jahr könnte das auch Peter Meister gelingen. Sein Debütfilm „Das schwarze Quadrat“ eröffnet die 55. Internationalen Hofer Filmtage am 26. Oktober. Dabei handelt es sich um eine Komödie mit viel schwarzem Humor, in der Kunsträubern das wertvolle Gemälde „Das schwarze Quadrat“ abhanden kommt. Einen Trailer vom Eröffnungsfilm findet ihr hier.

Auch in diesem Jahr setzen die Hofer Filmtage wieder auf ein duales Modell. Die Filme gibt es sowohl vor Ort im Kino zu sehen als auch auf einer Streaming-Plattform.