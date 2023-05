Das Landleben macht Nino De Angelo glücklich

Nino de Angelo (59) liebt das einfache Leben auf dem Land. «Es tut mir sehr gut, dass ich in so einem kleinen Dörfchen wohne, weil ich da meine Ruhe habe», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Sänger («Jenseits von Eden») lebt seit einigen Jahren mit seiner Freundin Simone Lux (48) auf einem Pferdehof im Allgäu. «Was mich glücklich macht, ist das einfache Leben, meine Hunde, die Tiere, die wir haben», sagte er. Auf dem Hof gebe es viele Pferde und Katzen. Glücklich mache es ihn auch, zu kochen, einkaufen zu gehen und an seinen Oldtimern zu schrauben.

Sein Traum sei es, das Landleben noch etwas auszubreiten, mit einem Landhaus in Italien, «zurück zu meinen Wurzeln». De Angelo, der mit bürgerlichem Namen Domenico Gerhard Gorgoglione heißt, stammt aus einer italienischen Einwandererfamilie. Geboren wurde er in Karlsruhe. In Italien würde er sich gern intensiv mit Landwirtschaft beschäftigen, sagte er, mit Oliven, Weintrauben und Feigen. «Und einfach nur essen und trinken und leben, das ist das, was ich mir wünsche.»

Am Freitag erschien de Angelos neues Album «Von Ewigkeit zu Ewigkeit». Im Herbst geht er auf Deutschlandtournee.