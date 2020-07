Das Hofer Land wartet auf dich: Neuer Film zeigt die Region

Ein Mutmacher in Zeiten wie in der Corona-Krise. Das soll der neue Film von Stadt und Landkreis Hof unter anderem sein. Mit dem Slogan Das Hofer Land wartet auf dich wollen Stadt und Landkreis die Werbetrommel für die Region rühren. Entstanden ist eine Hommage an die Menschen, Unternehmen, Kultur, Natur und die Chancen und Möglichkeiten.. Der Film soll Lust machen auf die Vorzüge der Region – für die Menschen, die hier wohnen, aber auch die Urlauber und diejenigen, die hier bleiben wollen. Die Initiatoren des Films sind die Kreisentwicklung des Landkreises und die Wirtschaftsförderung der Stadt Hof. Über 50 Personen aus der Region spielen mit. Morgen Abend um 19 Uhr wird der Film dann veröffentlicht. Einen Link dazu findet ihr dann hier.

(Symbolbild)