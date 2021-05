Das gilt in der Stadt Hof, ab Donnerstag, 27.05.

In der Stadt Hof sind heute schon einige Lockerungen in Kraft getreten. Zum Beispiel fällt die Ausgangssperre weg, und das Einkaufen (…)

Noch mehr Lockerungen in Hof: Außengastronomie, Theater und Freibäder dürfen öffnen

Lange Zeit war der Vogtlandkreis Inzidenz-Spitzenreiter in Sachsen. Jetzt sinken die Werte auch dort, und zwar rapide, so Sachsens (…)

Weitere Lockerungen möglich: Vogtlandkreis hat niedrigste Inzidenz in Sachsen

Wer sich einen der Wunsiedler Wertgutscheine zulegen will, ist in nächster Zeit vielleicht ein bisschen irritiert. Der Gutschein hat (…)

Anderes Design: Neuer Wertgutschein in Wunsiedel vorgestellt

Klinikum Münchberg: Abriss des ehemaligen Schwesternwohnheims

Aus alt mach neu – so ist es auch in der Klinik Münchberg. Im Rahmen der Erweiterung des Klinikums kommt in diesen letzten (…)