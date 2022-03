Das Frühlingshoch macht langsam schlapp

Im März gab es bisher reichlich Sonne. Dass das momentan so bleibt, dafür sorgt Hoch Peter. Und warm soll es in Teilen Deutschlands (…)

In dieser Woche können die Temperaturen bis zu 20 Grad steigen. Der Osten Deutschlands leidet unter Trockenheit. (…)

Temperaturen bis 20 Grad erwartet

Der Frühling ist in Deutschland angekommen, und bringt Temperaturen bis zu 20 Grad mit. Nur an der See bleibt es kühler. (…)