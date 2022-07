Das Fichtelgebirge in einer App: Landkreis Wunsiedel startet „FichtelApp“

Nachrichten aus den Gemeinden, Tipps für Wanderwege, Sehenswürdigkeiten oder Gastronomie sowie viele interaktive Inhalte und auch die Nutzer können sich einbringen und austauschen: Im Landkreis Wunsiedel gibt es jetzt die „FichtelApp“. Am Abend hat zur Veröffentlichung ein Event in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel stattgefunden. Landrat Peter Berek hofft auf viele Nutzer, und dass die sich auch einbringen:

Die Fichtelapp ist Teil des Smart-City-Modellprojekts im Landkreis Wunsiedel und ihr könnt sie kostenlos in den Appstores herunterladen. Perspektivisch soll das Gebiet der Fichtelapp das komplette Fichtelgebirge umfassen – also auch Teile der Landkreise Hof, Tirschenreuth und Bayreuth.