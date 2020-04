Das Coronavirus als Betrugsmasche

Und auch mit dem sogenannten „Enkeltrick“ am Telefon werden verunsicherte Menschen übers Ohr gehauen. Dabei gibt sich der Betrüger als Enkel aus, der augenscheinlich in Geldnot ist. Und sogar an der eigenen Haustür lauert die Gefahr: „Es gibt jetzt neue kriminelle Methoden, in denen Betrüger sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes oder des Katastrophenschutzes ausgeben, um dem Gegenüber kostenpflichtige Coronatests und dergleichen anzubieten. Deswegen wichtig: Lassen Sie nie Unbekannte ins Haus und unterschreiben Sie nichts“, empfiehlt Bianca Biwer.