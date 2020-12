Das ändert sich jetzt am Lockdown-Light: Diese neuen Regeln gelten ab heute

In Hof haben ja schon gestern strengere Corona-Regeln gegolten. Heute treten die neuen Maßnahmen für den ganzen Freistaat Bayern in Kraft.

Auf öffentlichen Plätzen gilt ab sofort ein generelles Alkoholverbot. Steigt in einer Region die Inzidenz über 200, darf zwischen 21 und 5 Uhr niemand mehr seine Wohnung verlassen – auch nicht an Silvester. In der restlichen Zeit nur mit einem triftigen Grund, also wenn man zum Arzt, auf die Arbeit oder einkaufen geht. Das ist bei uns in der Region nur im Landkreis Tirschenreuth noch nicht der Fall. Für die Schulen ist wichtig zu wissen: Alle Klassen ab der achten Jahrgangsstufe, außer Abschlussklassen oder Förderschulklassen, sollen von zuhause aus lernen. Über die jeweiligen Regeln informieren die Schulen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will aber einen noch härteren Lockdown. Er würde gerne zwischen dem 27. Dezember und dem 10. Januar die Geschäfte schließen. Allerdings will er abwarten, was auf Bundesebene in dieser Zeit gelten wird.

Einen richtigen Lockdown gibt es ab Montag dafür in Sachsen. Auch im Vogtland sind ab da alle Schulen, Kitas und Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen dicht.