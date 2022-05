Das 9-Euro-Ticket: Viele Fragen sind noch offen

Für wenig Geld in die Alpen oder ans Meer zu fahren, klingt für viele wie ein Traum. Mit dem geplanten 9-Euro-Ticket ist das aber theoretisch möglich. Im Rahmen des zweiten Energie-Entlastungspakets will die Bundesregierung die Preise fürs Bahn fahren senken. Vor allem sollen Schüler und Erwerbstätige in Zukunft günstiger zur Arbeit kommen. Bis zur Umsetzung gibt es aber noch einige Fragen zu beantworten.

Der Geschäftsführer des Verkehrsverbund Vogtland, Michael Barth, sagt, dass auch Abo und Bestandskunden von dem Ticket profitieren werden. Sie sollen sich kein gesondertes 9-Euro-Ticket kaufen. Die Abo-Karten gelten weiterhin als Fahrausweis. Die 9-Euro-Tickets werden damit verrechnet. Der Vogtlandkreis plant den Vorverkauf der 9-Euro-Tickets ab kommendem Montag (23. Mai). Ob der Vorverkauf auch tatsächlich starten kann, liege aber bei Bundestag und Bundesrat. Heute soll es im Bundestag eine Entscheidung zur Finanzierung geben.

Welche Infos es bisher zum 9-Euro-Ticket im Vogtland gibt, seht ihr hier.