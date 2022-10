Darum Diakonie: Neues Karriereportal der Diakonie Hochfranken

Wer sich auf einer Internetseite informieren will, möchte nicht erst ewig herumsuchen. Die Diakonie Hochfranken hat deshalb ihre Webseiten modernisiert und in diesem Zusammenhang auch ein neues Karriereportal eingerichtet. Jobsuchende finden dort nicht nur offene Stellen, sondern auch alles Wichtige über die Diakonie und ihre Arbeitsweise. Auf www.darum-diakonie.de findet ihr auch Interviews von Mitarbeitenden, damit ihr einen direkten Einblick in die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsalltag bekommt. Es gibt dort aber auch Infos zur Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau.