Darmstadt gelingt Befreiungsschlag: 4:0 bei Greuther Fürth

Fürth (dpa) – Der SV Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag geschafft und die Abstiegsverfolger mit einem fulminanten Auswärtssieg distanziert. Die Hessen gewannen am Dienstagabend deutlich mit 4:0 (2:0) beim fränkischen Topteam Greuther Fürth. Das Team von Trainer Markus Anfang bejubelte damit nach zuletzt zwei Niederlagen ein beachtliches Comeback.

Entscheidender Mann auf dem Feld war Stürmer Serdar Dursun mit seinen zwei Toren in der 45. und in der 49. Minute. Beide Treffer waren sehenswert herausgespielt und dann von final von Seung-Ho Paik aufgelegt. Tim Skarke hatte die Hessen mit einem feinen Schlenzer in der 17. Minute in Führung geschossen, den Schlusspunkt setzte Immanuel Höhn mit einem Kopfball in der 76. Minute. Gelb-Rot gegen Lars Lukas Mai (83.) änderte nichts mehr am deutlichen Sieg.

Die Hausherren, die auf den verletzten Kapitän Branimir Hrgota verzichten mussten, leisteten sich zu viel Nachlässigkeiten und Fehlpässe. Außerdem waren sie vor dem gegnerischen Tor viel zu wenig zwingend. Darmstadt dagegen agierte aus einer soliden Grundordnung, nutzte die Fürther Fehler und belohnte sich mit drei tollen Toren.