Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Bürgerbefragung heute in Hof

Dieses Corona-Jahr ist definitiv kein gutes für die Innenstädte – manche Geschäfte werden die Verluste des Lockdowns wohl nicht so schnell verdaut haben. Im Gegensatz zu Corona ist die Zufriedenstellung der Menschen aber eine konstante Herausforderung für die Innenstädte. Wie sich die in Hof schlägt, das wird das Institut für Handelsforschung Köln heuer herausfinden. Die Stadt Hof nimmt das erste Mal an der Untersuchung teil, die das Institut seit vielen Jahren in mittlerweile rund 120 deutschen Städten durchführt. Schon vergangene Woche waren – wie berichtet – Interviewer dafür in der Hofer Innenstadt unterwegs, heute und am Samstag stellen sie euch erneut Fragen. Es geht insbesondere darum, wie ihr euch über die Hofer Innenstadt informiert. Die Ergebnisse sollen der Stadt Anhaltspunkte geben, wo die Innenstadt ihre STärken und ihre Schwächen hat.