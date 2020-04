DANKE: Stadtmarketing Hof nutzt Werbeflächen

In Corona-Zeiten bekommen spezielle Berufsgruppen mehr Aufmerksamkeit, mehr Dankbarbeit und mehr Wertschätzung, als sonst. Dazu zählen zum Beispiel Mitarbeiter in Supermärkten, LKW-Fahrer oder Pflegepersonal. Auch das Stadtmarketing Hof sagt jetzt DANKE. Es nutzt dazu ab heute (FR) die Werbeflächen an den Ortseingängen in Hof. Ziel der Aktion ist es, sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement zu bedanken und zu signalisieren: Hof hält zusammen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Das Ganze ist eine Initiative des Stadtmarketings zusammen mit dem Mobilen Beschriftungs-Service MBS, Bürotechnik Höhne, der Stadt Hof und dem Hofer Wochenmarkt.