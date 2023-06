Danke sagen und animieren: Weltblutspendetag am 14. Juni

Aktuell genießen wir alle das schöne Wetter in der Region und machen uns wahrscheinlich keine Gedanken über das Thema Blutspende. Gerade im Sommer werden die Blutreserven aber oft knapp, weil viele zum Beispiel im Urlaub sind. Darauf soll auch der heutige Weltblutspendetag aufmerksam machen. Patric Nohe vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes:

Allein in Bayern werden nämlich jeden Tag etwa 2.000 Blutkonserven gebraucht. Die Blutspenden bekommen dann zum Beispiel Menschen nach einem Unfall. Der Großteil geht aber an Menschen mit einer Krebserkrankung, so Patric Nohe.