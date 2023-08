Dank Spende von OB Döhla: Areal am Theresienstein renoviert

Zu ihrem 50. Geburtstag hatte Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla vergangenes Jahr eine Spendenaktion gestartet. Insgesamt 11.000 Euro sind dabei zusammengekommen. Das Geld ist an den Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein gegangen. Der hat damit jetzt das Areal um den Gottlob-Thomas-Gedenkstein am Hofer Theresienstein umgestaltet. Das Ergebnis wollen die Verantwortlichen am Mittag (13 Uhr) vorstellen. Bei der Besichtigung des Areals ist auch Eva Döhla dabei.