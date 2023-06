Dank Hilfe von Passanten: Radfahrer erfolgreich wiederbelebt

Durch die Hilfe von Passanten ist ein Radfahrer in München wiederbelebt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag war der 59-Jährige am Sonntagvormittag wegen eines Herzinfarkts gestürzt und leblos liegen geblieben. Passanten leisteten Erste Hilfe, indem sie den Notruf wählten, mit der Reanimation begannen und Einweiser für die Rettungskräfte abstellten. Diese übernahmen schließlich die Wiederbelebungsmaßnahmen und brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er stabilisiert werden konnte.