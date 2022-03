Dank großzügiger Spende: Inventarisierungsprojekt im Museum Bayerisches Vogtland geht weiter

Gemälde, Skulpturen oder Tierpräparate- In den Museen der Region werden mehrere Tausend Objekte ausgestellt – auch im Museum Bayerisches Vogtland in Hof. Die auf bis zu 35.000 Objekte geschätzte Sammlung wird bereits seit zwei Jahren im Rahmen eines Inventarisierungsprojektes, in die Online-Datenbank MuseumPlus eingepflegt. Dabei werden die Museumsbestände erfasst und digitalisiert, um beispielsweise Ausstellungen oder Such- und Leihanfragen von Wissenschaftlern besser koordinieren zu können. Die Fortführung des Projektes ist vor allem durch die Unterstützung der Hermann und Bertl Müller Stiftung möglich geworden. Die Stiftung hat zuletzt 75.000 Euro in die Bestandsaufnahme investiert.