Dank für Pflegekräfte und Co.: Selb plant Musikevent

Es soll über ein einfaches Danke und einen Blumenstrauß hinausgehen: Die Stadt Selb plant für alle Selber, die in der Coronakrise besonders gefordert waren, ein Musikevent. Also für Pflegekräfte, Ärzte, Mitarbeiter in Testzentren und Co.

Das soll im Rosenthal-Theater stattfinden, sobald die Coronalage es wieder zulässt. Oberbürgermeister Uli Pötzsch schätzt, dass das im Frühjahr oder Sommer 2022 möglich ist. Um das Ganze zu entzerren, könnte die Veranstaltung auch auf zwei Termine aufgeteilt werden.