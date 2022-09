Dank an Pandemie-Helden: Stadt Selb veranstaltet zwei kostenlose Konzerte

Während einige relativ sicher im Homeoffice arbeiten konnten, waren andere in ihrem Job in Hochzeiten der Corona-Pandemie stark gefordert. Dazu gehören zum Beispiel Pflegekräfte. Die Stadt Selb will sich jetzt bei ihnen bedanken. Zu ihren Ehren veranstaltet die Stadt am Wochenende im Rosenthal-Theater zwei kostenlose Konzerte. Am Freitag und Samstag stehen die Bands Radspitz und Selb Control auf der Bühne.

Da darf auch die Hymne der Selber Wölfe natürlich nicht fehlen.

Christian Pich von Selb Control:

Beginn der Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr. Einen Nachweis über eure Tätigkeit braucht ihr nicht.