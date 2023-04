«Daily Mail»: Nagelmann Top-Kandidat bei Chelsea

Julian Nagelsmann hat britischen Medienberichten zufolge namhafte Konkurrenz bei der Neu-Besetzung des Trainerpostens beim FC Chelsea.

Neben dem 35 Jahre alten Ex-Bayern-Coach werden bei dem Premier-League-Club unter anderem der frühere Real-Trainer Zinedine Zidane und Frankfurt-Coach Oliver Glasner als mögliche Nachfolger für Graham Potter gehandelt, wie britische Medien berichteten.

Ob Nagelsmann nach seinem Aus beim FC Bayern, wo er durch den ehemaligen Chelsea-Coach Thomas Tuchel ersetzt wurde, jetzt bereits Interesse an dem Job hat, ist derweil nicht bekannt. Laut dem Boulevardblatt «The Sun» soll Interimscoach Bruno Saltor nach der Freistellung Potter die Blues ohnehin erstmal bis zum Ende dieser Saison trainieren. Der Fußball-Club wolle nun sehr genau über den nächsten Schritt nachdenken beim, schrieb «The Guardian», und Nagelsmann spiele in den Gedanken eine prominente Rolle.

Demnach soll sich Chelseas Technischer Direktor für den ehemaligen Bundesliga-Coach stark machen – Christopher Vivell kennt Nagelsmann aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim und bei RB Leipzig. Seit Dezember vergangenen Jahres ist der 36-Jährige beim FC Chelsea und dort maßgeblich für die Kaderplanung verantwortlich.

«Daily Mail»: Nagelsmann Top-Kandidat

Der «Daily Mail» zufolge soll Nagelsmann der Top-Kandidat auf den Posten beim Londoner Club sein, der in der Champions League das Viertelfinale erreicht hat und dort gegen Real Madrid spielen muss. Über Berater soll es demnach auch schon eine erste Kontaktaufnahme gegeben haben.

Genannt wird Nagelsmanns Name praktisch überall, doch die Namen möglicher Konkurrenten haben es auch in sich. Da wäre der Argentinier Mauricio Pochettino, einst unter anderem bei Paris Saint-Germain, aber auch Spaniens ehemaliger Nationalcoach Luis Enrique, Frankreichs Ex-Weltmeister Zidane und neben Glasner auch noch Chelseas Ex-Coach José Mourinho von der AS Rom.

Von Potter hatten sich die Londoner getrennt. Sechs Monate war er nur im Amt, er hatte im September vergangenen Jahres Tuchel abgelöst. Der 42 Jahre alte Saltor arbeitete bisher als Co-Trainer unter Potter. Als Elfter in der Premier League sind die Blues von ihren Ansprüchen meilenweit entfernt. Am Samstag hatten sie 0:2 gegen Aston Villa verloren.