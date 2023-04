Dachstuhlbrand verursacht Schaden von rund 150.000 Euro

Ein Dachstuhlbrand hat im oberpfälzischen Amberg in einem Franziskanerkloster einen geschätzten Schaden von 150.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Die Einsatzkräfte hätten am Sonntag bereits bei der Anfahrt starken Rauch und hohe, offene Flammen aus dem Dach der Klosterwerkstatt sehen können. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude und brachte den Brand demnach schnell unter Kontrolle.

Das könnte Sie auch interessieren

Wohnung angezündet wegen Kündigung?: Mieter unter Verdacht

Wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung sitzt ein Mann in der Oberpfalz in Untersuchungshaft. Der 60-Jährige soll die (…)

Kerze löst Wohnungsbrand aus: Bewohnerin verletzt

Eine Kerze hat einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Amberg in der Oberpfalz ausgelöst. Eine 85 Jahre alte Bewohnerin wurde (…)

Kinder stecken 150 Jahre alten Baum in Brand

Kinder haben an einem 150 Jahre alten Baum in Regensburg gezündelt, dadurch ist dieser in Brand geraten. Wie die Polizei am (…)

Drei Verletzte bei Blitzeinschlag in Hausdach

Bei einem Blitzeinschlag in ein Hausdach in Muhr am See (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) sind ein 13-Jähriger und zwei (…)

Hunderte Kilo schwere Absperrungen an Gleisen gestohlen

Unbekannte haben an einer Gleisbaustelle in der Oberpfalz schwere Absperrungen im Wert von rund 45.000 Euro gestohlen. Die Stangen (…)

Fünf Verletzte nach Brand eines Wohnhauses

Beim Brand eines Wohnhauses in Oberbayern sind am Freitag fünf Bewohner leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach (…)