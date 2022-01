Dachstuhlbrand macht Doppelhaushälfte unbewohnbar

Nürnberg (dpa/lby) – Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Nürnberg sind am Donnerstag zwei Bewohner verletzt worden. Sie kamen nach Angaben der Feuerwehr mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Bewohner blieben demnach unverletzt. Die Haushälfte sei durch das Feuer so zerstört worden, dass sie nun unbewohnbar ist.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei ein massiver Brand im Spitzboden und im darunterliegenden Wohngeschoss festgestellt worden. Das Feuer im Stadtteil Buchenbühl konnte den Angaben zufolge nach einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht und nach etwa einer Stunde gelöscht werden.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-616858/3