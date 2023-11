Dachstuhlbrand in Arzberg: Auszeichnung für Lebensretter

Das, was Ralf Becker Ende August in Arzberg im Landkreis Wunsiedel gemacht hat, könnte auch böse ausgehen. Es zeigt aber auch viel Zivilcourage. Für seinen Einsatz bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus hat die oberfränkische Polizei den Mann nun ausgezeichnet. Bei seiner Arbeit in einem Nachbargebäude hat Becker den Rauch bemerkt. Daraufhin ließ er über Kollegen den Notruf absetzen. Er selbst ist ohne Atemschutz und technische Ausrüstung in das brennende Haus gerannt, um die schlafenden Bewohner des Hauses zu wecken. Er hat gegen Türen getreten und geklopft. Durch seinen Einsatz konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die oberfränkische Polizei hat Ralf Becker nun eine Dankesurkunde und ein kleines Geschenk überreicht.