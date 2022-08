Dachstuhlbrand: Feuerwehr muss in Kemnath ran

In Hof hat am Abend ein Balkon gebrannt… und für den Landkreis Tirschenreuth haben Warnapps Alarm wegen dichten Rauch gegeben, in und um Kemnath sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen lieber abschalten.

Im Kemnather Ortsteil Waldeck hat ein Dachstuhl gebrannt. Die Bewohner konnten ohne Hilfe das Haus verlassen. Ein Feuermelder hatte sie aufgeschreckt. Die Feuerwehr musste allerdings eine Katze retten. Die blieb unverletzt, ein Feuerwehrmann zog sich leichte Verletzungen bei den Löscharbeiten zu. Der Schaden am Dachstuhl ist massiv, die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest.