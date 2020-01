Dachser: 100% Wachstum am Standort Hof

Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Stadt Hof ist in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden. In Zukunft stehen sogar noch mehr Jobs zur Verfügung. Wie der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder diese Woche versprochen hat, bekommt Hof das Polizeibeschaffungsamt und damit 300 weitere Arbeitsplätze. Die nächste gute Nachricht kommt vom Logistikunternehmen Dachser. Das verdoppelt nämlich seine Fläche. Bis zum Herbst soll ein neues großes Warenhaus entstehen. Das bietet noch einmal mehr Platz als das bereits vorhandene. Die Entscheidung hat mit Hofs Lage in Europa zu tun: von hier aus könne das Logistikunternehmen alle europäischen Wirtschaftszentren innerhalb kurzer Zeit erreichen. Nach dem Umbau will Dachser in Hof 500 Menschen beschäftigen und wäre damit einer der größten Arbeitgeber der Stadt, so der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner.