Dach der Grundschule Schönwald beschädigt: Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat das Dach der Grundschule in Schönwald beschädigt. Das teilt die Polizeiinspektion Marktredwitz mit. Demnach habe der gesuchte Täter das Dach der Schule eingeschnitten. Die Schule hat den Schaden erst jetzt bemerkt. Durch den Wassereintritt ist ein Schaden von 12.000 Euro entstanden. Die Tat muss zwischen September letzten Jahres und letzter Woche entstanden sein. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung. Wem in der Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, soll sich an die Polizeiinspektion Marktredwitz wenden.