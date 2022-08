Cybermobbing, Extremismus, Gewalt: Informationsveranstaltung zu Gefahren im Internet

Tik-Tok, Instagram und YouTube – Für viele Kinder und Jugendliche ist Surfen im Netz völlig alltäglich.

Oft machen sich Eltern deswegen Sorgen – denn im Internet lauern auch viele Gefahren. Um über mögliche Gefahren im Netz aufzuklären bietet die Verbraucherzentrale Auerbach zusammen mit der Initiative Medienbildung Vogtland am Nachmittag eine kostenlose Informationsveranstaltung an. Dabei geht es unter anderem auch um Cybermobbing sowie Extremismus und Gewalt im Internet. Die Veranstaltung findet zwischen 15 und 17 Uhr in der Verbraucherzentrale Auerbach statt. Anmelden könnt ihr euch per Mail oder telefonisch.

Anmeldung telefonisch unter 03744 21 96 41

oder per Mail: auerbach@vzs.de