Cybercrime Bamberg: Landeskriminalamt sprengt Kinderpornoseiten

Die Cybercrimestelle in Bamberg hat ihr Können unter Beweis gestellt. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mitteilt, konnten bei der Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch drei Darknet-Plattformen stillgelegt werden.

Die Spezialeinheit hatten mehrere Jahre intensiv ermittelt. Dabei schleusten sie sich in die Chatgruppen der Plattformen, in denen sich die Nutzer unter anderem zum sexuellen Missbrauch von Kindern verabredet hatten. Bei den Ermittlungen kam raus, dass die Plattformen weitgehend aus den USA betrieben wurden. Auch die Nutzer kamen von dort sowie aus Australien, Großbritannien und Deutschland. In den Vereinigten Staaten konnten die Betreiber der Seiten festgenommen werden. Ebenso wurden auch über 30 Nutzer gefasst. Darunter befand sich ein 62-jähriger Tierarzt aus Schwaben.