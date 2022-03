Cyberangriffe: IHK und Polizei warnen vor Kriminalität im digitalen Raum

Die Zahl krimineller Straftaten im digitalen Raum ist deutlich gestiegen – das zeigen auch die zuletzt veröffentlichten Kriminalstatistiken aus Oberfranken und dem Vogtland. Auch Unternehmen sind zunehmend von sogenannten Cyberangriffen betroffen. Das gibt die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth gemeinsam mit der Polizei Bayreuth bekannt. Die Täter nutzen dabei jede Gelegenheit, um aktuelle Ereignisse rücksichtslos zum eigenen Vorteil zu verwenden. Jüngstes Beispiel dafür ist der Krieg in der Ukraine. „So wird die Spendenbereitschaft für Opfer des Kriegs in der Ukraine genauso für Phishing und Betrug genutzt, wie die Knappheit bestimmter Alltagsartikel zum Beginn der Corona Pandemie.“ – so Polizeipräsident für Oberfranken, Alfons Schieder. Zum Schutz vor derartigen Angriffen, wird empfohlen, alle Software-Komponenten auf dem neuesten Stand zu halten, Zugänge und Daten zu sichern und vor allem skeptisch zu bleiben.

IHK und Polizeipräsidium

empfehlen Unternehmen etwa folgende Maßnahmen:

– Aktuell bleiben!

Updates aller Software-Komponenten (vom Betriebssystem, über Anwendungen bis

zur Firmware auf Routern und Drucker), damit Angriffslücken direkt vom

Hersteller geschlossen werden (Patchmanagement).

– Zugänge sichern!

Den Einsatz von Mehrfaktor-Authentisierung für den Zugriff auf Systeme aus dem

Internet, wie insbesondere bei Zugangslösung für das Homeoffice oder wichtige

Online-Konten im Privatbereich.

– Notfallplan ausarbeiten!

Die Einrichtung von Datensicherungen für die Wiederherstellung aller relevanten

Systeme und Daten inkl. einer regelmäßigen Prüfung auf Wiederherstellbarkeit

und Testen des „worst case. (Backups).

– Skeptisch bleiben!

Nicht-technischen Angriffsformen und Betrugsmaschen wie Phishing, Vishing

(Voice/Video Phishing mittels Deep-Fakes) im Auge haben und bei E-Mails, SMS

und Anrufen Vorsicht walten lassen.

Austausch zwischen Unternehmen wird immer wichtiger

Hohenner: „Mit der IT-Sicherheit verhält es sich fast so, als wolle

man mit bloßen Händen alle Löcher eines Siebs verschließen. Etwas kommt immer

durch. Gleiches gilt für die Informationssicherheit im Unternehmen. Bisher

meiden viele Unternehmen den Austausch über dieses Thema, weshalb Angreifer ein

noch leichteres Spiel haben. Was bei Unternehmen A funktioniert hat, wird auch

bei Unternehmen B funktionieren.“ Daher rät IHK-Experte Wilfahrt den Unternehmen,

sich zu vernetzen, statt wegzuschauen. Umfassende Informationsmöglichkeiten

dafür bietet das Cyber Incident Response Team (CIRT).