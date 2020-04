CSU-Vorstand tagt erstmals virtuell

München (dpa/lby) – Die Corona-Krise zwingt auch die CSU zu noch mehr Digitalisierung: Erstmals kommt der Parteivorstand am heutigen Montagvormittag zu einer virtuellen Sitzung zusammen – per Videokonferenz. Passend dazu soll es auch um die weitere Digitalisierung der CSU auf allen Ebenen gehen. Erster absehbarer Höhepunkt ist ein Parteitag, den die CSU am 22. Mai virtuell im Internet durchführen will. In der Münchner Parteizentrale soll für den Parteitag eigens ein Livestudio eingerichtet werden, in das sich die Teilnehmer einwählen können. Dieses Vorgehen will der Parteivorstand am Montag beschließen. Thema ist neben der Corona-Krise zudem die Nachlese der Kommunalwahlen.