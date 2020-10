CSU: Vorrang für Klassen 1, 4 und 5 bei Präsenzunterricht

München (dpa/lby) – Sollten wegen weiter steigender Corona-Zahlen Einschränkungen an den Schulen nötig werden, fordert die CSU-Fraktion neben den Abschlussklassen eine Unterrichtspriorität für die ersten, vierten und fünften Klassen. Einen entsprechenden Antrag will die Fraktion an diesem Mittwoch in den Landtag einbringen.

«Oberste Priorität hat für uns der Präsenzunterricht, denn Schülerinnen und Schüler können am besten vor Ort unterrichtet und gefördert werden», sagte der bildungspolitischer Sprecher Gerhard Waschler am Dienstag und fügte hinzu: «Wenn das regional aufgrund steigender Infektionszahlen nicht mehr in vollem Umfang möglich ist, sollen neben den Abschlussklassen vor allem die ersten Jahrgangsstufen in allen allgemeinbildenden Schulen vorrangig im Präsenzunterricht bleiben, solange es der Infektionsschutz zulässt.»

Gerade die Erstklässler, aber auch die Schülerinnen und Schüler, die gerade an einer neuen Schulart angefangen hätten, seien besonders auf die Führung durch ihre Lehrkräfte angewiesen. «Daneben benötigen natürlich auch diejenigen Jahrgänge, die sich vor dem Übertritt oder einem Abschluss befinden, so viel Präsenzunterricht wie möglich.»