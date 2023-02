CSU-Stadtratsfraktion in Hof: Mit Tourismus-Karte verbilligt in städtische Einrichtungen

Das Museum Bayerisches Vogtland, der Zoo oder der Eisteich – Touristen sollen in die städtischen Einrichtungen in Hof künftig verbilligt oder sogar kostenlos nutzen dürfen. Die CSU-Stadtratsfraktion fordert die Stadtverwaltung oder das Stadtmarketing Hof in einem Antrag dazu auf, eine Touristen- und Freizeitkarte zu prüfen. Daran könnten sich auch andere Freizeitangebote, Restaurants oder Geschäfte beteiligen. Natürlich müsste man auch prüfen, wie der öffentliche Personennahverkehr in dem Angebot berücksichtigt werden könne, so die CSU-Fraktion. Der Stadtrat müsse zeitnah über die Finanzierung entscheiden, deswegen gilt es ferner finanzielle Mittel zu prüfen. Ziel der Touristen- und Freizeitkarte soll es sein, die Urlaubsregion Hofer Land zu stärken.