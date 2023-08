CSU-Sommerempfang in Röslau: Bayerns Finanzminister Füracker kommt in die Region

Sommerlich ist das Wetter in der Euroherz-Region aktuell nicht. Der CSU-Kreisverband Wunsiedel veranstaltet heute trotzdem seinen Sommerempfang in Röslau. Zu dem lädt der Kreisverband auch alle interessierten Bürger ein. Los geht’s um 19 Uhr 30 im Gasthaus Ross in Röslau. Zum Sommerempfang kommt heuer auch Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker in die Region. Mit dabei sind außerdem der CSU-Kreisvorsitzende Martin Schöffel und der Röslauer Bürgermeisterkandidat Heiko Tröger.