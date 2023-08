CSU-Ortsverband Hof Leimitz-Jägersruh: Ortsbegehung in Leimitz

Bei einem Bürgerstammtisch haben die Bürger im Hofer Ortsteil Leimitz Maßnahmen gefordert. Der Bauhof hat schon einen Großteil der Maßnahmen umgesetzt, sagt Monika Weiß, Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Hof Leimitz-Jägersruh. Davon will sich der CSU-Ortsverband heute Nachmittag (Samstag,15 Uhr) bei einer Ortsbegehung in Leimitz überzeugen. Zu den Maßnahmen gehören demnach die Anbringung von Klapperringen an den Kanaldeckeln, zusätzliche Abfallbehälter und die Reparatur von Schlaglöchern. Dabei will der Ortsverband auch weitere Anregungen entgegennehmen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

