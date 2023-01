Den Start ins Wochenende hat auf den Straßen der Region wieder viel Glatteis begleitet. Große Probleme hat es am Morgen auf der A72 im (…)

Wasserstoff-Modellregion Fichtelgebirge: Selb und Wunsiedel schließen sich H2-Netzwerk an

Das Fichtelgebirge will sich in Zukunft noch stärker als Wasserstoffregion aufstellen als bisher schon. In Wunsiedel steht bereits ein (…)