CSU Leimitz-Jägersruh: Ortsverband fordert Radfahrstreifen

Was die Fahrradfreundlichkeit angeht, liegt die Stadt Hof deutschlandweit auf einem der hinteren Plätze. Das haben die letzten Fahrradklimatests des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs gezeigt. Die Stadt will die rote Laterne abgeben und sich verbessern, hat sie schon öfter gesagt. Ein Vorschlag kommt jetzt vom CSU Ortsverband Hof Leimitz-Jägersruh.

Das Problem, das der Ortsverband anspricht, ist in Hof kein unbekanntes. Es gibt einen schönen Radweg, aber der hört plötzlich auf. Konkret geht es in diesem Fall um den Radweg von Jägersruh nach Hof, der entlang der Staatsstraße 2192 verläuft. An der Einmündung Joerdensanlage ist dann aber Schluss. Die Radler sind gezwungen, auf die vielbefahrene Staatsstraße auszuweichen. Der CSU Ortsverband Hof Leimitz-Jägersruh fordert deshalb eine beidseitige Radfahrerspur auf der Oelsnitzer Straße zwischen den Wartturmweg und dem Pestalozziplatz. Für den Verband wäre das ein wichtiger Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit und ein Schritt in Richtung einer radfahrerfreundlicheren Stadt.