CSU Landtagsabgeordneter Alexander König: Die Stadt Hof braucht endlich ein neues Studentenwohnheim

Schon seit Jahren sucht der Freistaat Bayern nach einem geeigneten Grundstück für ein Studentenwohnheim in der Stadt Hof. In dem Wohnheim sollen mindestens 300 Studierende der Verwaltungshochschule ihren Platz finden. Dazu hat sich der CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König jetzt in einem Schreiben geäußert. So hinterließen die Stadt Hof und die gesamte Region bei vielen Studierenden einen katastrophalen Eindruck, weil die Unterbringungsmöglichkeiten im Landkreis vielerorts nur behelfsmäßig hergerichtet und viel zu weit vom Studienort entfernt seien, so König. Außerdem fordert er, dass die Verantwortlichen jetzt schnell eine Lösung finden müssen. Nicht nur bei dem Erwerb eines Grundstücks, sondern auch bei der Errichtung des Wohnheimes selbst. So könnten laut König zum Beispiel Modulbauweisen dazu genutzt werden, die in wenigen Monaten fertig gestellt sind.