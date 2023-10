CSU-Kreisverband Hof-Stadt: Wahlplakate werden recycelt

Die Landtagswahl in Bayern ist vorbei. Aber was passiert mit den ganzen Wahlplakaten? Die Parteien müssen sich jetzt darum kümmern, die Plakate abzuhängen und zu entsorgen. Der CSU-Kreisverband Hof-Stadt hat seine Wahlplakate jetzt recycelt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Ein Entsorgungsunternehmen aus der Region hat die Wahlplakate aus Polypropylen zerkleinert. Das Material kann jetzt wieder aufbereitet und zur Herstellung von Recyclingprodukten verwendet werden, so der CSU-Kreisverband.