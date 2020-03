Hohen Besuch gibt’s heute für den Landkreis Wunsiedel: Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner kommt nach Marktleuthen. Der CSU-Kreisverband Wunsiedel lädt zum Jahresempfang.

Die CSU-Mitglieder wollen an diesem Abend über die Zukunft des Fichtelgebirges sprechen… heuer stehen natürlich die Kommunalwahlen am 15. März im Mittelpunkt. Los geht’s um 19 Uhr in der Stadthalle in Marktleuthen.