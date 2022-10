CSU in Wunsiedel: Bürger brauchen schnelle Entlastung in der Energiekrise

Die Energiekosten sind nicht nur bei uns Privatleuten ständig Thema, sondern auch in der Politik. So auch bei der Kreisvorstandssitzung der CSU in Wunsiedel. Laut der Kreis-CSU sei die Lösung für die steigenden Strompreise eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten bis mindestens 2024. Das dürfe wiederum nicht den Ausbau der erneuerbaren Energien behindern. Die Energiepolitik müsse sich in Zukunft am Wunsiedler Weg orientieren. Investitionen in neue Energieanlagen müssen auf erneuerbare Energien setzen. Im Bereich von Heizöl und Benzin fordert die CSU in Wunsiedel, schnell einen Öl- und Spritpreisdeckel einzuführen. Es brauche eine Preisobergrenze und eine Senkung der Energie- und Mehrwertsteuer, so der Wunsiedler Landtagsabgeordnete Martin Schöffel. So müsse auch der Gaspreisdeckel schnell umgesetzt werden.